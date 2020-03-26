Мнучин: эффект от $2 трлн помощи экономике США рассчитан на три месяца

«Мы оцениваем это на три месяца. Надеемся, нам это не будет нужно в течение трех месяцев. Надеемся, что эта война закончится быстрее. Но мы ожидаем, что это значительные средства, которые при необходимости покроют потребности экономики», — сказал он.