Мнучин: эффект от $2 трлн помощи экономике США рассчитан на три месяца

Эффект от пакета финансовой помощи американской экономике в размере 2 триллионов долларов рассчитан на три месяца, заявил в четверг журналистам глава минфина США Стивен Мнучин.
«Мы оцениваем это на три месяца. Надеемся, нам это не будет нужно в течение трех месяцев. Надеемся, что эта война закончится быстрее. Но мы ожидаем, что это значительные средства, которые при необходимости покроют потребности экономики», — сказал он.
По словам принимавшего участие в пресс-конференции президента США Дональда Трампа, немалая часть предусмотренных законом средств выдается как займы и вернется в бюджет.(РИА Новости)
| 2020-03-26T09:48:13+00:00 26 марта 2020, 12:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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