Мировые цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть в понедельник утром демонстрируют снижение более чем на 4% по основным маркам на опасениях масштабов влияния распространения нового коронавируса на глобальный спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.

Ночью стоимость нефти марки WTI опускалась ниже 20 долларов за баррель, впервые с 2002 года, и доходила до отметки в 19,92 доллара за баррель. Рынки нефти по-прежнему находится под влиянием падения спроса, вызванного прежде всего пандемией коронавируса. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались. (РИА Новости)