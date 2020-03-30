Мировые цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть в понедельник утром демонстрируют снижение более чем на 4% по основным маркам на опасениях масштабов влияния распространения нового коронавируса на глобальный спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.
Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 4,15%, до 26,78 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 4,6%, до 20,51 доллара за баррель.
Ночью стоимость нефти марки WTI опускалась ниже 20 долларов за баррель, впервые с 2002 года, и доходила до отметки в 19,92 доллара за баррель. Рынки нефти по-прежнему находится под влиянием падения спроса, вызванного прежде всего пандемией коронавируса. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались. (РИА Новости)
| 2020-03-30T09:58:57+00:00 30 марта 2020, 12:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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