ООН решила позволить мировым лидерам принять личное участие в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре или выступить с заранее записанными речами, если ограничения в связи с COVID-19 не позволят им путешествовать, сообщает Голос Америки.

Председатель Генеральной Ассамблеи Волкан Бозкыр, убежденный сторонник очных заседаний, через свой офис распространил записку, в которой отметил, что организация прилагает значительные усилия для того, чтобы неделя высокого уровня могла пройти 21-30 сентября в очной форме.

В прошлом году пандемия COVID-19 впервые за 75-летнюю историю ООН не позволила мировым лидерам приехать в Нью-Йорк на ежегодную сессию.

Вместо этого в зале заседаний Генеральной Ассамблеи демонстрировались заранее записанные выступления лидеров, которые представлял один дипломат от каждой страны.

Заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак заявил журналистам, что в этом году это будет «гибридная схема»: некоторые лидеры будут выступать лично, а другие с видеообращениями.