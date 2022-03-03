Жители городов и поселков Украины сплотились по призыву президента Владимира Зеленского, перекрывая дороги и организуя акции протеста с требованием вывода российский войск из страны.

Кадры акций неповиновения в Украине заполнили в последние дни соцсети и сайты правозащитных организаций.

Так, в городе Днепрорудное Запорожской области местные жители перекрыли дороги, заставив российские танки повернуть назад.

В Бердянске горожане окружили российских военных прямо в центре города, требуя безоговорочного ухода из Украины. На видеокадрах четко слышны антироссийские лозунги.

Наиболее решительное сопротивление российским военным оказывают жители города Энергодар в Запорожской области Украины. Горожане сформировали живую стену у въезда в город. Повсюду установлены баррикады. Сопротивление войскам РФ продолжается уже несколько дней.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на украинском Донбассе. Вслед за этим российская армия нанесла удары по Украине.

Ракетно-бомбовым ударам подверглись украинские города, в том числе Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что на всей территории страны вводится военное положение.

Украинский лидер объявил также о разрыве дипотношений с Россией.

Действия Кремля осудили в ООН и в большинстве столиц мира.

Против России введены жесткие санкции. (Агентство Анадолу)