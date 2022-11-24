Список и карта населенных пунктов карабахского экономического района Азербайджанской Республики с названиями, соответствующими азербайджанским топонимам, были официально направлены Азербайджаном Министерству обороны Российской Федерации, предыдущему и нынешнему командованию российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, а также в Совместный турецко-российский мониторинговый центр, кроме того, в многократных обращениях выражалась необходимость использования в сообщениях именно этих названий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджан

Несмотря на это, к сожалению, в официальных сообщениях миротворческого контингента Российской Федерации, опубликованных на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации, названия наших населенных пунктов указываются вымышленными армянскими топонимами.

Так, в официальной информации миротворческого контингента Российской Федерации от 24 ноября 2022 года говорится о якобы нарушении Азербайджаном прекращения огня в направлении населенного пункта «Магавуз».

Доводим до сведения российской стороны, что официальное название указанного азербайджанского населенного пункта, которое они называют «Магавуз», — ЧАРДАГЛЫ. Подразделения азербайджанской армии не нарушали перемирия и не открывали огонь в указанном направлении.

В то же время заявляем, что информация, предоставляемая российской стороне о нарушении прекращения огня и других событиях со стороны незаконных армянских вооруженных формирований, в последнее время почему-то не находит отражения в официальных сообщениях российского миротворческого контингента.

По приглашению Министерства обороны Азербайджана командующий российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджана, и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра 23 ноября провели осмотр обнаруженного инженерно-саперными подразделениями Азербайджанской Армии минного поля в северном направлении высоты Сарыбаба, где незаконными армянскими вооруженными формированиями были установлены противопехотные мины ПМН-Э производства Армении.

В ходе осмотра было отмечено, что нашими подразделениями было обнаружено и обезврежено 350 единиц противопехотных мин марки ПМН-Э производства Армении 2021 года. К сожалению, российский миротворческий контингент не представил официальной информации об этом.

Призываем командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджанской Республики, в соответствующих своих сообщениях правильно топонимизировать названия населенных пунктов нашей страны и серьезно пресекать все провокационные действия незаконных армянских воинских формирований, включая минирование территорий.

а.