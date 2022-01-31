Как сообщалось ранее, 29 января из-за резкого изменения погодных условий и метели в районе тоннелей Кяльбаджарского района четверо военнослужащих азербайджанской армии – старший лейтенант Багиров Фуад Аллахверди оглу, младший сержант Гусейнов Джавад Рауф оглу, солдат Гусейнов Машаллах Ровшан оглу и солдат Керимов Ясин Явер оглу потеряли ориентацию на местности и сбились с пути.
Сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила, что поиски пропавшего в Кяльбаджаре во время снежной бури старшего лейтенанта азербайджанской армии Фуада Багирова продолжаются во взаимодействии с соответствующими государственными структурами.
В то же время обнаруженные 29 января в результате проведенных поисков трое других военнослужащих были эвакуированы вертолетом и помещены в военный госпиталь в Баку. Их лечение продолжается под наблюдением профильных врачей, угрозы их здоровью и жизни нет.