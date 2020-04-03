Минобороны Казахстана опровергло слухи о мобилизации военнообязанных

Министр обороны республики Нурлан Ермекбаев опроверг слухи, что объявленные президентом страны специальные военные сборы военнообязанных являются мобилизацией.
В четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о призыве военнообязанных на специальные сборы для укомплектования территориальных войск вооруженных сил республики. Согласно указу, количество призываемых военнообязанных и сроки проведения сборов должны определить местные власти по согласованию с Генштабом. Военнообязанными в Казахстане являются граждане, состоящие в запасе вооруженных сил. В социальных сетях накануне появились комментарии о том, что объявленные сборы являются мобилизацией.
«Не следует путать специальные сборы с мобилизацией. Мобилизация — это всеобщий перевод всех сфер государства, населения, организаций, войск и воинских формирований на режим военного времени. Об этом сейчас речь не идет», — сказал он на пресс-конференции в пятницу, добавив, что воинские сборы проводятся постоянно, несколько раз в год.
«Сборы в соответствии с законом могут продлиться максимально до трех месяцев, но конкретные сроки будут устанавливать сами местные исполнительные органы», — сказал министр, предположив, что в среднем сборы могут продлиться около двух недель.
Он также проинформировал, что предпочтение при призыве военнообязанных будет отдаваться тем, кто добровольно изъявляет желание поучаствовать в сборах.(РИА Новости)