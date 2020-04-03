Минобороны Казахстана опровергло слухи о мобилизации военнообязанных

«Не следует путать специальные сборы с мобилизацией. Мобилизация — это всеобщий перевод всех сфер государства, населения, организаций, войск и воинских формирований на режим военного времени. Об этом сейчас речь не идет», — сказал он на пресс-конференции в пятницу, добавив, что воинские сборы проводятся постоянно, несколько раз в год.