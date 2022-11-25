Министерство обороны Азербайджана вновь призвало командование российского миротворческого контингента (РМК), временно дислоцированного на территории Азербайджана, правильно указывать топонимы населенных пунктов.

Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении оборонного ведомства.

В минобороны отметили, что в официальных сообщениях миротворческого контингента Российской Федерации, опубликованных на официальном интернет-сайте Министерства обороны РФ, названия азербайджанских населенных пунктов вновь указаны под вымышленными армянскими топонимами.

«Так, в официальном сообщении миротворческого контингента Российской Федерации от 25 ноября 2022 года маршрут патрулирования отмечен как направление населенных пунктов «Мардакерт» и «Мартуни».

Доводим до сведения российской стороны, что официальные названия азербайджанских населенных пунктов, упоминаемых как «Мардакерт» и «Мартуни», — АГДЕРЕ и ХОДЖАВЕНД соответственно.

Еще раз призываем командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджанской Республики, правильно отражать в соответствующих сообщениях названия населенных пунктов на территории нашей страны.