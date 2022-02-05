В связи с недавним ростом числа случаев заражения вирусом COVID-19 в стране временно запрещены встречи с родителями и родственниками военнослужащих, проходящих службу в Азербайджанской Армии.

Об этом сообщили в Минобороны.

«В целях защиты здоровья военнослужащих и предотвращения риска заражения заболеванием рекомендуем родителям и родственникам военнослужащих не приезжать в воинские части, тем более не присутствовать на церемонии приведения к присяге, намеченной на 6 февраля.

Призываем наших граждан с пониманием относиться к мерам медицинского обеспечения, применяемым в нашей армии, строго соблюдать карантинные требования», — говорится в сообщении ведомства.