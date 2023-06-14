В Баку состоялись командно-штабные учения с компьютерной поддержкой «Eternity-2023» при участии военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии, а также представителей соответствующих государственных структур.

Как сообщили # в Минобороны, на учениях, проводившихся в Центре военных игр Института военного управления Национального университета обороны, были выполнены задачи по организации охраны стратегически важных региональных экономических проектов.