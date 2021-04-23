Министр здравоохранения Азербайджана освобожден от должности

Огтай Ширалиев освобожден от должности министра здравоохранения.

Распоряжение об этом подписал президент Ильхам Алиев.

| 2021-04-23T16:37:35+04:00 23 апреля 2021, 16:41|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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