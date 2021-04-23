Министр здравоохранения Азербайджана освобожден от должности View Larger Image Огтай Ширалиев освобожден от должности министра здравоохранения. Распоряжение об этом подписал президент Ильхам Алиев. Редакция| 2021-04-23T16:37:35+04:00 23 апреля 2021, 16:41| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Пресс-конференция Президента Ильхама Алиева для…VII съезд Партии «Ени Азербайджан»: речь Президента…Рамиз Гасанов освобожден от должности замминистра…Интервью Ильхама Алиева Азербайджанскому телевидению В рубрике Число суточной заболеваемости коронавирусом в Азербайджане упало до 1809 Gallery Число суточной заболеваемости коронавирусом в Азербайджане упало до 1809 23 апреля 2021, 17:13 ПЕА исключила Гусейнбалу Мираламова из своих рядов Gallery ПЕА исключила Гусейнбалу Мираламова из своих рядов 23 апреля 2021, 16:25 Зоозащитники вынуждены выполнять функции Минкультуры и туризма Gallery Зоозащитники вынуждены выполнять функции Минкультуры и туризма 23 апреля 2021, 16:09 Синоптики предупреждают о сильном ветре в субботу Gallery Синоптики предупреждают о сильном ветре в субботу 23 апреля 2021, 14:33 МВД: За сутки в общественных местах задержаны 7 больных коронавирусом Gallery МВД: За сутки в общественных местах задержаны 7 больных коронавирусом 23 апреля 2021, 13:25