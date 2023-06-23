«Рекомендуется проходить тестирование на ВИЧ, независимо от подозрения на инфекцию, не менее двух раз в год».

Об этом сказала заместитель директора Республиканского центра борьбы со СПИДом Минздрава Гюнеш Джафарова.

По словам врача, важнейшим условием в борьбе с заболеванием является проведение профилактических мероприятий: «Не стоит забывать, что профилактика более эффективная и менее затратная мера, чем лечение. Повышая свой уровень знаний о путях и факторах передачи ВИЧ, мерах профилактики, а также соблюдая правила безопасного поведения можно защитить себя и своих близких».

«Рекомендуется проходить тестирование на ВИЧ, независимо от подозрения на инфекцию, не менее двух раз в год В Центре и региональных лабораториях на бесплатной основе проводится анонимное обследование. Помимо этого, обследуемым лицам специалистами Центра проводятся бесплатные консультации, разъясняются пути заражения, предоставляется информация о до- и постконтактной профилактике. При подозрении на наличие ВИЧ-инфекции, после тестирования специалист Центра оценивает риск заражения. Не позднее 72 часов назначают постконтактную профилактику заражения ВИЧ–инфекцией», — подчеркнула Г.Джафарова.