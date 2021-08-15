«По состоянию на 10.00 15 августа 2021 года отмечается разрядка ситуации в районе моста «Термез-Хайратон». В частности, основная часть граждан Афганистана, скопившихся на афганской части моста, самостоятельно покинула мост и прилегающую к нему территорию. Это стало возможным в результате принятых активных политико-дипломатических мер, а также проведенной разъяснительной работы», — говорится в заявлении в Telegram-канале МИД.