МИД Турции выступил с заявлением в 6-ю годовщину аннексии Крыма

Турция вновь заявляет о неизменности поддержки территориальной целостности и суверенитету Украины и непризнании аннексии Крыма. Об этом говорится заявлении министерства иностранных дел Турции по случаю 6-й годовщины аннексии Крыма, сообщает Агентство Анадолу.

«Турция и международное сообщество не признают незаконной аннексии Автономной Республики Крым в составе Украины, осуществленной Российской Федерацией в этот день шесть лет назад на основе итогов незаконного референдума», — подчеркивается в заявлении.

В турецком МИД отметили, что приоритетом для Анкары остается безопасное и благополучное проживание крымских татар на исторических землях, сохранение их культурной идентичности и устранение ущерба от последствий аннексии.

Турция вновь выражает поддержку территориальной целостности и суверенитету своего стратегического партнера – Украины, говорится далее в документе.

| 2020-03-16T21:38:20+00:00 16 марта 2020, 23:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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