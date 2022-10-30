Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что разговор о дальнейших шагах по зерновой сделке будет уместен только после прояснения всех обстоятельств атаки на корабли Черноморского флота и соответствующего заседания Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

«В первую очередь нужно выяснить все обстоятельства случившегося», — сказал чиновник.

Он добавил, что атака в Севастополе нарушает все согласованные ранее условия. Он напомнил, что Россия созвала Совет Безопасности ООН, на котором будет обсуждаться нападение. После него, по словам дипломата, можно будет говорить о дальнейших шагах.

Замминистра отметил, что российская сторона рассчитывает на контакты с ООН и Турцией после приостановки участия в зерновой сделке. Он уточнил, что они могут состояться в ближайшее время.