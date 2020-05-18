МИД Китая назвал предварительную причину смерти дипломата в Израиле

Ранее израильские СМИ сообщили, что посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии. Сообщалось, что посол был найден в своей кровати и, вероятно, умер во сне, на его теле не были найдены признаки насилия.