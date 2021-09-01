Иран должен как можно быстрее возобновить участие в венских переговорах по ядерной сделке. Об этом заявил в среду в Берлине представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, передает ТАСС.

«Мы настойчиво призываем Иран как можно быстрее вернуться к переговорам с конструктивной позицией», — сказал он. По его словам, «временное окно для таких переговоров не будет открыто неограниченное количество времени».

В Вене с апреля ведут переговоры между Ираном и международной «пятеркой» (Россия, Великобритания, Китай, Франция и ФРГ) по проблеме восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, а также возвращения США в СВПД. Представители государств — участников соглашения также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем — в первых числах июня.