Заявление МИД Армении от 2 октября 2022 года, в котором утверждается о совершении военных преступлений Вооруженными силами Азербайджана, является примером лицемерия страны, десятилетиями проводившей захватническую политику, попиравшей основные права почти миллиона человек и совершившей многочисленные военные преступления против военных и гражданских лиц.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана.

В информации говорится:

«Подчеркнем, что в отличие от Армении, Азербайджан серьезно относится к своим международным обязательствам, и претензии, связанные с преступлениями, совершенными в ходе военных операций, расследуются соответствующими государственными учреждениями.

Так, 17 сентября 2022 года Военная прокуратура Азербайджанской Республики заявила, что начато всестороннее расследование с целью установления подлинности видео, распространенных в социальных сетях, а также времени и места, где были сделаны изображения на видео, личностей изображенных на них военнослужащих, а также объективной истины.

Напоминаем, что еще со времен первой Карабахской войны ВС Армении учинили беспрецедентные расправы не только над азербайджанскими военнослужащими, но и над мирным населением. За одну только ночь 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы были с особой жестокостью убиты 613 мирных жителей, о судьбе около 4000 азербайджанцев всё еще ничего не известно.

В октябре 2020 года были подвергнуты ракетному обстрелу азербайджанские города Гянджа, Барда и Мингячевир, тем самым были совершены преступления против человечности в отношении гражданского населения этих городов.

Мины, установленные Арменией, представляют серьезную угрозу для жизни людей в регионе. С ноября 2020 года до настоящего времени жертвами мин стали около 250 человек, в основном мирных жителей. Тот факт, что мины, обнаруженные на территории Азербайджана, были произведены в Армении в 2021 году, является доказательством того, что Армения продолжает свои военные преступления против азербайджанцев, не передавая Азербайджану карты всех минных полей, а с другой стороны, устанавливая новые мины.

Правительство Армении не предприняло никаких действенных мер по предотвращению совершенных военных преступлений или привлечению к ответственности соответствующих лиц за совершенные преступления.

Решительно осуждаем попытки Армении ввести в заблуждение международное сообщество и скрыть свою ответственность путем распространения необоснованных заявлений.

Требуем, чтобы Армения выполнила свои международные обязательства и виновные в многочисленных военных преступлениях ответили перед законом».