Международный центр мугама отметил 11-летие

В рамках проекта Международного центра мугама «Dəyirmi masa» (Круглый стол) состоялось обсуждение темы «Системы измерения и определение коэффициентов кяманчи, семейства кяманчи», сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

На открытии координатор проекта Гюльгусейн Казымлы отметил, что искусство мугама окружено вниманием и заботой со стороны государства, а 27 декабря для Международного центра мугама знаменательное событие — день его создания. 11 лет как функционирует Международный центр мугама, который был создан по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Открытие Международного центра мугама состоялось 27 декабря 2008 года с участием Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Мероприятие прошло при модераторстве заведующего научно-исследовательской лабораторией усовершенствования и восстановления народных музыкальных инструментов Азербайджанской национальной консерватории Мамедали Мамедова.

Автором идеи проекта «Dəyirmi masa» является директор Международного центра мугама, народный артист, профессор Мурад Гусейнов, координатор проекта — доктор философии, ученый-исследователь Гюльгусейн Казымлы.