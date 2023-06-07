Центральный совет армян Германии и Союз армянских ассоциаций Швеции (UAAS) выступили с совместным заявлением в поддержку карабахских сепаратистов и с осуждением заявления Никола Пашиняна от 22 мая.

Армянская диаспора открыто заявила, что считает неприемлемым для Армении любой международный или межгосударственный документ, в котором территория Карабаха указывается как часть Азербайджана.

Это заявление армянской диаспоры вызвало решительный протест расположенного в Стокгольме Международного фонда азербайджанцев мира (МФАМ), сообщает #.

МФАМ обратился в официальные структуры Германии и Швеции по поводу сепаратистских и подстрекательских заявлений армянских диаспорских организаций, действующих в этих странах:

«Путь к миру лежит через устранение проблем, которые ведут страны и народы к конфликтам, войнам и трагедиям. К сожалению, представители армянских диаспорских организаций не хотят понять и признать эту очевидную истину. В частности, армянские общины Швеции и Германии поддерживают заявление так называемого «парламента» карабахских сепаратистов и осуждают заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

МФАМ заявляет, что обращения армянских общин Швеции и Германии, а также других стран действительно носят провокационный характер: «Эти обращения являются проявлением неуважения к территориальной целостности Азербайджана и открытой поддержкой сепаратизма. Поощряя такие действия карабахских сепаратистов к международно признанной территории Азербайджана, армянские общины Швеции и Германии, а также других стран мира стимулируют новые войны и трагедии. Азербайджан стоит на позиции мира, уважения территориальной целостности государств и соблюдения норм международного права. Такую позицию официального Баку поддерживают десятки миллионов азербайджанцев, проживающих в разных странах мира».

МФАМ призывает официальные структуры этих стран привлечь к ответственности тех, кто стоит за этими провокациями против Азербайджана.

Напомним, в своем заявлении Н.Пашинян обратил внимание на то, что для предотвращения новой войны Армения должна отказаться от «самоопределения Карабаха». Он также отметил, что признанная Арменией территория Азербайджана составляет 86,6 тысячи квадратных километров.