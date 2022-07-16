Выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева на различных трибунах в течение продолжительного времени становятся предметом различных дискуссий, как в СМИ, так и в среде политологического сообщества. Причем, заявления президента Азербайджана обсуждают не только местные и российские массмедиа, но и армянские.

Ожидания сводятся к тому, что в каждой речи Ильхама Алиева будет дан конкретный месседж различным государствам и силовым центрам, имеющим интерес в нашем регионе. Так было и на этот раз, во время совещания, посвященного итогам шести месяцев текущего года. Главным стержнем выступления президента были энергетическая безопасность Европы и Карабах.

Первым делом, глава государства анонсировал подписание между Азербайджаном и ЕС документа об энергобезопасности. Он сказал, что «в ближайшие дни будет подписан документ об энергетической безопасности, который поднимет сотрудничество Азербайджана и ЕС на более высокий уровень».

На самом деле, как отмечают европейские эксперты, в данном вопросе речь идет о приверженности Азербайджана стать одним из главных надежных партнеров в обеспечении энергобезопасности Европы. В условиях длительного противостояния Европы с Россией, вопрос энергобезопасности для «старого континента» становится вопросом жизни и смерти. Тем более, что, как утверждают главы некоторых стран Европы, эта зима для Европы станет одной из самых трудных и, возможно, холодных.

Так, комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон в интервью азербайджанским СМИ дала понять, что месседж Алиева имеет конкретную цель и адрес. Она отметила, что увеличение поставок азербайджанского газа в Европу будет играть ключевую роль в планах по диверсификации в сторону от такого ненадежного партнера, как Россия.

«С нашей стороны, расширение Южного газового коридора (ЮГК) было выделено в плане «REPowerEU» (план Европейской комиссии по отказу от потребления российского ископаемого топлива) в качестве политического приоритета и ключевой меры для диверсификации поставок энергоносителей в ЕС по мере того, как мы отказываемся от российского газа. Этот вопрос будет в центре наших дискуссий в Баку в понедельник с нашими азербайджанскими партнерами, и мы надеемся получить плоды наших интенсивных обменов за последние месяцы.

Как уже было сказано, увеличение поставок азербайджанского газа в Европу через ЮГК будет в центре наших дискуссий в Баку», — отметила комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон.

Отметим, что 18 июля ожидается визит в Азербайджан председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и комиссара ЕС по энергетике Кадри Симсон, в ходе которого состоятся встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром энергетики Парвизом Шахбазовым и и.о. президента SOCAR Ровшаном Наджафом.

Понятно, что эта новость и сам визит будет внимательно отслеживаться пытающейся выйти малой кровью из-под санкционного пресса Россией. Занимая конкретно открытую позицию в вопросе энергобезопасности Европы, Алиев дает понять Москве, что он недоволен. Недоволен, в первую очередь тем, что, несмотря на союзнические отношения с РФ, официальный Баку наблюдает полное бездействие российской стороны в обеспечении пунктов трёхстороннего договора от 10 ноября 2020 года. Причем, это недовольство не подсластил и запоздалый, но расхваленный визит посла РФ в Азербайджане Михаила Бочарникова в Шушу.

На совещании Ильхам Алиев без обиняков заявил, что представители Минобороны РФ обещали обеспечить вывод армянских военных из Карабаха до июня, но договоренность до сих пор не выполнена. И впервые президент Азербайджана озвучил конкретную деталь, доказывающую тот факт, что Россия не выполняет свои обязательства.

«Они обещали нашему министерству обороны, что армянские военные до июня выйдут из Карабаха. Сегодня уже середина июля, но этот вопрос не нашел своего решения», — сообщил он.

По его словам, Армения не выполняет это обязательства, что противоречит трехстороннему заявлению. «Российские миротворцы их к этому не принуждают. Это неприемлемо», — подчеркнул глава государства.

Президент напомнил, что терпение Баку не бесконечно. И если Армения не хочет выводить свои войска с территории Азербайджана, то пусть открыто об этом скажет, и «мы будем знать, что нам делать в этом случае», — добавил Ильхам Алиев.

При этом президент Азербайджана дает понять, что, несмотря на победу в 44-дневной войне Азербайджан не собирается отказываться от усиления армии новейшими видами вооружения. Он дает всем понять, что до тех пор, пока нога последнего армянского солдата и русского миротворца не покинет территорию страны, Баку продолжит вооружаться. Президент сообщил, что Азербайджан собирается закупать современное высокотехнологичное вооружение. И для этого собирается подписать новые контракты.

«Это необходимо, чтобы быть готовыми обеспечить защиту своих прав любыми путями», — заявил он.

Он также напомнил армянскому премьеру Николу Пашиняну про Зангезур.

«В последнее время глава Армении, а также министр иностранных дел стали часто говорить о статусе Карабаха. Это очень опасно. Потому что о статусе можем говорить и мы. Мы можем потребовать статус для Зангезура, который был оторван от нас в ноябре 1920 года»,- сказал он.

Фактически, высказывая свое недовольство затягиванием процесса в вопросе открытия Зангезурского коридора, Алиев тем самым дает понять и Москве, чтобы она «вправила мозги» своему сателлиту и убедила в отсутствии альтернативы открытию коридора. Иначе, нынешняя позиция чревата не только для Еревана, но и для всей российской политике в регионе.

Во время совещания президент Азербайджана затронул многие вопросы, интересующие общество, в том числе и закрытие сухопутных границ страны. Он отметил, что Азербайджан не собирается пока открывать сухопутные границы. По словам Алиева, они должны оставаться закрытыми.

«Мы будем держать сухопутные границы закрытыми столько, сколько потребуется. Мы делаем это, чтобы защитить здоровье людей», — подчеркнул он.

Напомним, что Азербайджан закрыл сухопутные границы в апреле 2020 года из-за пандемии.