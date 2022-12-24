Форвард сборной Аргентины Лионель Месси согласился на продление контракта с «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает журналист Гильем Балаге, передает газета.ру.

По информации источника, аргентинский нападающий подпишет новый контракт на один год с возможностью продления еще на один сезон. Отмечается, что соглашение согласовано на улучшенных условиях.

Напомним, что Месси перебрался в «Пари Сен-Жермен» в августе 2021 года. После 18 лет в «Барселоне» аргентинец принял решение покинуть команду. Вместе с ней он 10 раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.