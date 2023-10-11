Аргентинский нападающий Лионель Месси перейдет из «Интер Майами» в клуб из Саудовской Аравии на правах аренды. Об это сообщает журналист «Би-би-си» Гильем Балаге.

«У него, как и у других футболистов, будет месяц отпуска. Так что забудьте о каких-либо переходах в Саудовскую Аравию или еще куда-то», — говорится в сообщении.

Летом 2023 года Месси мог перейти в «Аль-Хиляль», однако принял решение перебраться в «Интер Майами» после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).