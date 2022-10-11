Издание FourFourTwo опубликовало рейтинг 100 лучших футболистов в истории.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («Барселона», «ПСЖ», Аргентина);

2. Диего Марадона («Барселона», «Наполи», Аргентина);

3. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус», Португалия);

4. Пеле («Сантос», Бразилия);

5. Зинедин Зидан («Ювентус», «Реал», Франция);

6. Йохан Кройфф («Аякс», «Барселона», Нидерланды);

7. Джордж Бест («Манчестер Юнайтед», Северная Ирландия);

8. Франц Бекккенбауэр («Бавария», ФРГ);

9. Ференц Пушкаш («Реал», Венгрия);

10. Роналдо («Барселона», «Интер», «Реал», Бразилия).

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.