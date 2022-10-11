Издание FourFourTwo опубликовало рейтинг 100 лучших футболистов в истории.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси («Барселона», «ПСЖ», Аргентина);
2. Диего Марадона («Барселона», «Наполи», Аргентина);
3. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус», Португалия);
4. Пеле («Сантос», Бразилия);
5. Зинедин Зидан («Ювентус», «Реал», Франция);
6. Йохан Кройфф («Аякс», «Барселона», Нидерланды);
7. Джордж Бест («Манчестер Юнайтед», Северная Ирландия);
8. Франц Бекккенбауэр («Бавария», ФРГ);
9. Ференц Пушкаш («Реал», Венгрия);
10. Роналдо («Барселона», «Интер», «Реал», Бразилия).
С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.