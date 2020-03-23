Меркель сделала тест на коронавирус

Канцлер Германии Ангела Меркель сделала в понедельник тест на коронавирус и теперь ожидает результата. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Канцлер чувствует себя хорошо, она сегодня в режиме видеоконференции подключилась к заседанию правительства», — сказал представитель. «Она сделала сегодня тест на коронавирус, мы ожидаем результата и посмотрим, что за этим последует», — отметил Зайберт.

В воскресенье он сообщил журналистам, что врач, который делал Меркель в пятницу профилактическую прививку от пневмококка, заразился коронавирусом.(ТАСС)

| 2020-03-23T17:49:06+00:00 23 марта 2020, 19:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss