Меркель сделала тест на коронавирус

Канцлер Германии Ангела Меркель сделала в понедельник тест на коронавирус и теперь ожидает результата. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Канцлер чувствует себя хорошо, она сегодня в режиме видеоконференции подключилась к заседанию правительства», — сказал представитель. «Она сделала сегодня тест на коронавирус, мы ожидаем результата и посмотрим, что за этим последует», — отметил Зайберт.

В воскресенье он сообщил журналистам, что врач, который делал Меркель в пятницу профилактическую прививку от пневмококка, заразился коронавирусом.(ТАСС)