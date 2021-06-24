Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала ЕС взять на себя инициативу в переговорах с Россией, чтобы избежать дальнейшего ухудшения отношений. На фоне российских провокаций ЕС должен «искать прямого контакта с Россией и российским президентом», — сказала она, выступая с правительственным заявлением в германском бундестаге в четверг, 24 июня.

Евросоюзу следует выработать переговорные форматы с Россией и выступать единым фронтом в отношениях с Москвой. «События последних месяцев ясно показали, что когда мы некоординированно реагируем на многочисленные российские провокации, этого недостаточно. Евросоюз должен создать механизмы, чтобы сообща и едино реагировать на российские провокации», — пояснила она, указав, что тогда Евросоюз «научится что-то противопоставить гибридным атакам со стороны России».

Ангела Меркель также призвала разработать «повестку общих стратегических интересов» России и ЕС. В качестве примеров она назвала защиту климата, а также урегулирование конфликтов в Ливии и Сирии.