Канцлер Германии Ангела Меркель посетит в воскресенье, 18 июля, зону бедствия на западе ФРГ, сообщила газета Bild.

«Канцлер Ангела Меркель отправится в районы наводнения в Рейнланд-Пфальце завтра, в воскресенье»,— говорится в сообщении.

По данным Государственной канцелярии земли Рейнланд-Пфальц, канцлера на месте будет сопровождать премьер-министр земли Малу Дрейер.

Меркель заявила, что «потрясена катастрофой, от которой так много людей страдает в зонах наводнения».

По последним данным, 133 человека погибли в Германии из-за последствий разрушительного наводнения. Число жертв в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия составило 43, еще не менее 90 человек погибли в регионе Рейнланд-Пфальц.

Серьезно ухудшилась ситуация в районе Эрфтштадт-Блессем под Кельном. Наводнением размыты дороги. Представитель округа заявила, что неясно, все ли водители вовремя выбрались из своих транспортных средств, унесенных водой.

Пострадавшими числятся более 620 человек, более 1,3 тыс. граждан пропали без вести.

Накануне в минобороны Германии объявили режим военной катастрофы на западе страны из-за наводнения.

Сильные дожди продолжаются в Германии с 11 июля из-за циклона «Бернд». Ливни привели к наводнению. Как заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, приоритетом бундесвера является оказание помощи при стихийных бедствиях. Отмечалось, что военные оказывают активную помощь в предупреждении опасностей и проведении работ по очистке затронутых наводнением участков.