Бывший канцлер Германии Ангела Меркель получила премию мира имени Феликса Уфуэ-Буаньи за ее усилия по приему беженцев в ФРГ. Об этом сообщается на сайте ЮНЕСКО.

«Все члены жюри были тронуты ее смелым решением в 2015 году принять более 1,2 миллиона беженцев, в основном из Сирии, Ирака, Афганистана и Эритреи. Это наследие, которое она оставила после себя», — объявил председатель жюри, гинеколог, лауреат Нобелевской премии мира Дени Муквеге.

Кроме того, жюри наградило председателя совета директоров неправительственной организации Solidarité feminine pour la paix et le développement integral (Женская солидарность за полноценный мир и развитие) Жульен Люсенж за усилия по борьбе за права женщин.

Премия мира имени Феликса Уфуэ-Буаньи, учреждннная в 1989 году, присуждается каждый год лицам, учреждениям, частным или государственным организациям, которые внесли значительный вклад в укрепление, исследования, защиту или поддержание мира в соответствии с уставами Организации Объединенных Наций и ЮНЕСКО. Награду в разные годы получили Нельсон Мандела, Фредерик В. Де Клерк и Джимми Картер, удостоенный премии за свою работу в области образования.