Меркель частично снимает карантин

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о частичном снятии карантинных мер со следующей недели. Об этом она заявила на встрече с главами всех федеральных земель в Берлине, пишет Bloomberg.

В частности, ослабление ограничительных мер коснется магазинов площадью не более 800 квадратных метров, веломагазинов и книжных — они заработают с 20 апреля. Также глава немецкого правительства анонсировала открытие школ и парикмахерских с 4 мая.

По словам Меркель, правительству удалось совершить определенный прогресс в борьбе с коронавирусом, однако достижения не настолько значительны, чтобы утратить бдительность, подчеркнула она.

Возвращение к нормальной жизни возможно не ранее чем через несколько недель или месяцев, прогнозировала канцлер. При этом рестораны, спортивные залы и бары останутся закрыты на неопределенный срок, а крупные мероприятия, такие как футбольные матчи, концерты и фестивали, не будут разрешены до конца августа.

Карантинные меры были введены в Германии в середине марта. В Берлине считают, что благодаря этому удалось не допустить негативного сценария развития пандемии.

12 апреля число выздоровевших после заражения коронавирусом в Германии впервые с начала эпидемии превысило число зараженных.