Мэр Харькова Игорь Терехов написал в Telegram, что город был, есть и будет украинским.

«Уважаемые харьковчане! Харьков был и будет украинским городом, жители которого являются гражданами единой и неделимой Украины. И любой, кто посягнет захватить Харьков, должен понимать – на защиту своего любимого города встанут не только харьковчане, но и все украинцы, — говорится в публикации.

Терехов отметил, что у Харькова есть силы и средства, чтобы противостоять «потенциальному захватчику». Беспокоиться не о чем, заверил он харьковчан, добавив, что город «и дальше будет успешно развиваться под мирным небом».