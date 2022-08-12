В Азербайджане жертвой чиновничьего беспредела может стать каждый, даже тот, кто по жизни беспрекословно следует букве закона. И тогда пострадавшим от этой напасти приходится в поисках справедливости обращаться в различные инстанции, в которых, как потом оказывается, восседают такие же чиновники-беспредельщики.

В редакцию # обратился проживающий по адресу город Баку, Абшеронский район, улица Арифа Гейдарова дом 2 Роял Мустафаев. «Я проживаю в поселке, в доме, построенном 8 лет назад моим покойным отцом. Дом находится на частной земле. Строительство дома проводилось в соответствии со всеми требованиями закона. Эскиз проекта дома был утвержден главным архитектором исполнительной власти Абшеронского района.

Все было хорошо, но недавно пришла беда: со мной связался сотрудник службы по имущественным вопросам Абшеронского района Таир Магеррамов. Согласно его утверждению, мой отец не имел право строить дом на принадлежащем ему земельном участке, так как эта земля предназначена для сельскохозяйственных нужд, в связи с чем мне придется заплатить крупный штраф», — сообщил редакции Роял Мустафаев.

Он выразил свое возмущение действиями Таира Магеррамова: «Если этот земельный участок действительно предназначен для сельскохозяйственных нужд, то почему же исполнительная власть утвердила эскиз проекта дома? И почему сотрудник службы по имущественным вопросам Абшеронского района Таир Магеррамов вспомнил о том, что наш дом построен на земле, предназначенном для сельскохозяйственных нужд, только спустя восемь лет?».

Адвокат Фуад Агаев допускает, что отец Рояла Мустафева получил разрешение на строительство дома на земельном участке, предназначенном для сельскохозяйственных целей, по ошибке. «Но эта ошибка самих государственных структур», — утверждает Фуад Агаев.

Почему же служба по имущественным вопросам вспомнила о доме отца Рояла Мустафаева через восемь лет после его постройки? Этот вопрос мы задали самому Таиру Магеррамову.

«Я не знаю. Я только год работаю на этой должности», — ответид Таир Магеррамов.

«Если на этой земле нельзя было строить жилье, то почему же исполнительная власть Абшеронского района утвердила эскиз дома?», — поинтересовался наш журналист.

«Думаю, что они были наказаны за это. Впрочем, поинтересуйтесь об этом в исполнительной власти», — посетовал нам Таир Магеррамов.

Мы вняли совету и обратились к главному архитектору исполнительной власти Абшеронского района Эльвину Гулиеву. Он сказал, что эскиз дома Рояла Мустафаева был утвержден незаконно, хотя не смог объяснить, почему же ИВ Абшеронского района пошла на этот незаконный шаг. Главный архитектор просто отделался фразой — «Это было до моего назначения». Он также не знает, был ли кто-то привлечен к ответственности за незаконное утверждение плана.

Вопросов в этом конфликте больше, чем ответов. На территории, где живет несогласный с выплатой штрафа гражданин, отстроен целый поселок. И получается, что дома всех тех, кто там живет, тоже построены на землях, отведенных для сельскохозяйственных нужд. И допустим, что всех этих людей оштрафуют, и все они уплатят установленный штраф. А что после? Разве уплата штрафа решает проблему? Если бы после массовой уплаты штрафов жителям этого поселка предоставили документы, легализующие их недвижимость, то штраф был бы вполне резонным. В противном случае, люди уплатят штраф, а спустя пару лет появится еще один чиновник, который решит снова оштрафовать население, сказав при этом — «меня тогда не было, я работаю всего год»…