Мехрибан Алиева поздравила молодежь

«Дорогие представители молодежи!

Искренне поздравляю всех вас с Днем молодежи Азербайджана! Вы – будущее нашей страны. Я уверена, что своим умом, знаниями, способностями, победами и достижениями вы всегда будете радовать наш народ и внесете достойный вклад в развитие Азербайджана. Желаю всей нашей молодежи крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, прекрасного настроения, счастья и благополучия!»

Как передает Report, об этом Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева написала на своей странице в İnstagram.

| 2020-02-02T12:42:29+00:00 2 февраля 2020, 12:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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