Массовые культурные мероприятия в Азербайджане ограничивать не будут

Введение ограничения на проведение массовых культурных мероприятий в связи с угрозой коронавируса в Азербайджане не имеет оснований.

Об этом сказал журналистам министр культуры Абульфас Гараев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, если в Азербайджане будет выявлен факт распространения коронавируса, то конечно же могут быть введены некоторые ограничения по проведению массовых мероприятий.

Министр подчеркнул, что на погранично-пропускных пунктах предпринимаются все необходимые меры: «Считаю, что оснований на ограничение в проведении какого-либо мероприятия нет. Согласен, что вирус уже широко распространен в мире, однако соответствующие государственные структуры Азербайджана предпринимают все необходимые меры, и говорить о массовых ограничениях не стоит».

| 2020-02-28T13:29:20+00:00 28 февраля 2020, 13:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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