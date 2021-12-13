В Баку зафиксировано массовое отравление донерами.

Как передает #, об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью клинического медицинского центра Эльнур Хидаятоглу. Инцидент произошел накануне в одной из донерных возле торгового центра «28 Mall».

По его словам, в течение дня 8 человек обратились в центр с диагнозом отравления: «Среди них одна женщина, семь мужчин и один подросток. В настоящее время состояние некоторых из них оценивается как средней тяжести, а другие в тяжелом состоянии. Один человек уже выписан домой».