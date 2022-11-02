Глава Tesla и SpaceX Илон Маск, недавно купивший компанию Twitter, заявил о намерении сделать социальную сеть точнейшим источником информации на Земле. Об этом он рассказал во время обсуждения одной из функций сервиса.

«Наша цель — сделать Twitter самым точным источником информации на Земле, независимо от политической принадлежности», — отметил бизнесмен.

Так он ответил предпринимателю Майку Солане, который опубликовал скриншот сообщения Белого дома в сопровождении фактических уточнений от Twitter.