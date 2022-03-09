Все сейчас нужно протоколировать. Каждое заявление, звучащее в России от официальных лиц. Пригодится, когда с РФ , после ее поражения в Украине, начнут спрашивать за все. Это неминуемо. Как бы не пытались «говорящие головы» РФ отрицать очевидное. «Спецоперация» России не ставит целью свержение действующей власти в Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она, ясное дело, примитивно лжет. Работа у нее такая — тиражировать ложь. Правда же совсем иная. Позорная для России. Президент Украины Владимир Зеленский пережил уже более десяти попыток покушения на его жизнь, заявил член украинской делегации, советник офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью «Украинской правде». Привел он и конкретные детали.

«Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), которые хотят зайти в правительственный квартал и так далее. У нас очень мощная сеть разведки и контрразведки – они все это отслеживают и все эти ДРГ еще на подходах ликвидируются. То есть, мы понимаем все планы и наши контрразведки по ним отрабатывают. С точки зрения безопасности я не могу говорить о некоторых вещах. Эти риски никуда не исчезли», — отметил он.

Подоляк отметил, что заявления Западной разведки верны: «Главная цель для Путина – это был господин Зеленский с точки зрения атаки правительственного квартала и попытки убить ключевого менеджера страны». И это правда, в чем нет никаких сомнений. В том числе и потому, что успех любой войны во многом определяется способностью уничтожить тех, кто принимает самые важные решения. Президент Зеленский является и Верховным Главнокомандующим украинской армии. Его ликвидация нужна РФ для расстройства всей цепочки решений сверху вниз. Решений, от которых зависит итог войны, развязанной РФ против «братского народа».

Кроме того, прямо сейчас, на глазах всего мира, рушится миф о «смелом и решительном» и «мастере разговорного жанра» Зеленском. Президент РФ прячется от мира в бункере, явно опасаясь покушения на себя. Смешные «доказательства» его активности в виде смонтированных видео «встреч с общественностью» лишь усугубляют крайне очевидный образ испуганного, загнавшего себя в угол политика.

На этом фоне Владимир Зеленский выглядит настоящим героем. Он отклонил множество предложений по его эвакуации из Киева. Он жестко отстаивает национальные интересы Украины. Он рядом со своим окружением. Часто выходит в прямой эфир, выступает, дает кучу интервью. Он живой во всех смыслах слова. И этим представляет полную противоположность Путину, который стал уже «мертвым» политиком.

Захарова может все это отрицать, но истина от этого не перестанет быть истиной. «Цели специальной военной операции — защита граждан «ДНР» и «ЛНР», демилитаризация и денацификация Украины, устранение военной угрозы России, которая исходит с украинской территории, в ее задачи не входит ни оккупация Украины, ни разрушение ее государственности, ни свержение ее власти», – заявила она. Также она утверждает, что «спецоперация» идет строго по плану.

И тут тоже, как говорится, практически каждое слово заслуживает особого, отдельного комментария. Начать стоит с того, что речь идет не о «спецоперации», а о войне. Вон, уже пропагандист Владимир Соловьев называет происходящее войной. Сетуя при этом, что победы в ней России не видать. Собственно потому и пытается Захарова жонглировать словами. Ей нужно одновременно и жесткость показать и как-то объяснить провал российской стороны.

Которая не взяла ни одного крупного украинского города, но уже потеряла в этой войне огромное количество своих военнослужащих, военной техники. Над «второй армией мира» в голос смеется весь мир. Уровень ее технической оснащенности реально убогий.

При этом экономика РФ катится в пропасть с невероятной скоростью. Дефолт неминуем. Дефицит и переход на жесткую экономию всего — тоже. Возможен переход на совковую карточную систему, «черный рынок» продажи валюты. Занавес опустился раз и навсегда. И есть уже первые признаки «паники на корабле».

Примерно четверть высокопоставленных чиновников и работников госкорпораций РФ задумались об увольнении после начала войны с Украиной и введения жестких санкций против России. Об этом сообщает «Медуза», ссылаясь на источники. В основном речь идет о «людях инициативных, знакомых с передовыми практиками управления и ведения бизнеса», утверждают собеседники «Медузы», близкие к администрации президента РФ и правительству. Однако никаких громких увольнений с начала вторжения не последовало. Близкий к российскому правительству источник журналистов объясняет это тем, что «увольнение сейчас приравнивается к бегству. А за бегство – расстреливают». Таковы реалии. Получается, что какой-то уж очень странный план был у руководства РФ. Против России и россиян направленный.