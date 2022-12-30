Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, что любые выпады и провокации в адрес российских миротворцев вредят урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По ее словам, именно российские миротворцы «вносят ключевой вклад в обеспечение безопасности в зоне их развертывания», на что обратили внимание президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никола Пашинян на саммите, прошедшем 31 октября в Сочи. Как указала дипломат, Москва рассматривает любые публичные выпады и провокации против российских миротворцев «как неприемлемые и преднамеренные действия, наносящие ощутимый вред процессу армяно-азербайджанской нормализации».

Также Захарова рассказала, что Россия озабочена отсутствием прогресса в восстановлении полноценного функционирования Лачинского коридора для движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях в соответствии с заявлением лидеров РФ, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года.

«Российская сторона, в частности руководство российского миротворческого контингента (РМК), продолжает предпринимать последовательные шаги для урегулирования данной ситуации», — отметила дипломат. (gazeta.ru)