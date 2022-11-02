Франция будет помогать Украине в укреплении противовоздушной обороны.

Как сообщает ТАСС, такое обещание дал французский президент Эммануэль Макрон своему коллеге Владимиру Зеленскому.

Глава государства подтвердил намерение полностью ускорить мобилизацию Франции с целью усиления военной поддержки Украины, особенно в сфере противовоздушной обороны, — отмечается в заявлении, опубликованном на сайте Елисейского дворца.

Два президента договорились организовать 13 декабря в Париже международную конференцию для поддержки гражданской устойчивости страны в зимний период. С этой целью в ближайшее время начнется подготовительная работа с другими партнерами Украины, говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в ходе разговора Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на территории Украины, а также положение дел на Запорожской АЭС.