Мадуро заявил, что принял бы помощь в борьбе с COVID-19 «даже от дьявола»

Венесуэла готова даже от дьявола принять помощь в борьбе с коронавирусом, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью радиостанции AM 750.
«Я бы принял помощь даже от дьявола, если бы это помогло здоровью граждан. Добро пожаловать, помощь, мы ее согласуем без осложнений», — сказал он, отвечая на вопрос, принял бы он помощь, если бы ее предложил президент Колумбии Иван Дуке.
Ранее Венесуэла заявила, что готова оказать поддержку соседней стране в поставке оборудования для проведения тестов на COVID-19, но, по словам Мадуро, Дуке от нее отказался.
| 2020-04-19T10:00:46+00:00 19 апреля 2020, 10:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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