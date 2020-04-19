Мадуро заявил, что принял бы помощь в борьбе с COVID-19 «даже от дьявола»

«Я бы принял помощь даже от дьявола, если бы это помогло здоровью граждан. Добро пожаловать, помощь, мы ее согласуем без осложнений», — сказал он, отвечая на вопрос, принял бы он помощь, если бы ее предложил президент Колумбии Иван Дуке.