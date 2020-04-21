Мадуро предложил Путину провести 10 мая заседание комитета по сделке ОПЕК+

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время телефонного разговора с главой России Владимиром Путиным предложил провести 10 мая заседание мониторингового комитета по соглашению ОПЕК+, который должен бороться с обвалом цен на нефть. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на венесуэльский МИД.

Отмечается, что лидеры обсудили вопросы относительно нефтяного рынка и пришли к соглашению, что необходимо в полной мере поддержать решения ОПЕК+, которые окончательно вступают в силу 1 мая.

Кроме того, Мадуро предложил, чтобы мониторинговый комитет провел переговоры 10 мая.

| 2020-04-21T10:45:49+00:00 21 апреля 2020, 11:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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