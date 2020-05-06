Мадуро пообещал пожаловаться на США в СБ ООН

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на транслировавшейся в Twitter пресс-конференции заявил, что обратится в Совет Безопасности ООН по вопросу попыток вооруженного вторжения США, сообщает Газета.Ру.

«Я поручил главе МИД и представителю в Нью-Йорке подать жалобу в СБ ООН, чтобы Венесуэле обеспечили законную международную защиту», — сказал он.

Ранее появилась информация, что 3 мая властям Венесуэлы удалось предотвратить вооруженное вторжение из Колумбии группы наемников, которые планировали совершить государственный переворот и доставить президента страны в США. В составе вооруженной группы находились американские граждане.