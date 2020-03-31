Мадуро ответил на угрозы США в отношении Венесуэлы

Угрозы США в отношении Венесуэлы – это действия времен Дикого Запада, если хоть волос упадет с головы представителей руководства страны, за него вступятся народ и военные, заявил президент страны Николас Мадуро.
Минюст США в четверг обнародовал обвинения в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро и еще 14 руководителей страны, утверждая, что они причастны к наркоторговле. Госдепартамент объявил награду за Мадуро в 15 миллионов долларов. Генпрокурор Уильям Барр напомнил, что США не считают Мадуро президентом Венесуэлы, и сравнил его с бывшим лидером Панамы Мануэлем Норьегой, которого американцы свергли в 1989 году в результате военного вторжения после аналогичных обвинений в наркоторговле.
«Есть непринятие экстравагантного поведения ковбоя, правительства (Дональда) Трампа, которое предложило цену за наши головы, как будто мы находимся во времена Дикого Запада… Но нас не пугает и не запугает никакая американская агрессия. И если только один волос упадет с головы кого-то из нас, у нашего народа есть план, гражданско-военное объединение, полиция имеет планы, и вы знаете, что народ дал уже имя этим планам — боливарианская ярость», — сказал Мадуро.
«Это будет нашим национальным и международным ответом на любую агрессию, и они об этом знают», — добавил он.