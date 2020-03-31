Мадуро ответил на угрозы США в отношении Венесуэлы

«Есть непринятие экстравагантного поведения ковбоя, правительства (Дональда) Трампа, которое предложило цену за наши головы, как будто мы находимся во времена Дикого Запада… Но нас не пугает и не запугает никакая американская агрессия. И если только один волос упадет с головы кого-то из нас, у нашего народа есть план, гражданско-военное объединение, полиция имеет планы, и вы знаете, что народ дал уже имя этим планам — боливарианская ярость», — сказал Мадуро.