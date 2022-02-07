Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время его пытаются убить. Об этом он рассказал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

«Даже вот ты сидишь рядом со мной и не знаешь этого. Через месяц скажу», — ответил на вопрос журналиста белорусский лидер.

На вопрос о покушениях на его детей, Лукашенко сказал, что это «запредельно» и является уже не «красной линией».

По его словам, когда Лукашенко перестанет быть президентом, его дети «люди подготовленные» и он их «не тащит». Он сказал, что его дети «наелись президентства» и не пойдут в политику.