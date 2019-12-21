Лукашенко рассказал о своем знакомстве с Путиным

Александр Лукашенко вспомнил, как он познакомился со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Видео с рассказом белорусского лидера на своей странице в Twitter опубликовал российский журналист Дмитрий Смирнов, сообщает «Лента.ру».

Судя по рассказу Лукашенко, их первая встреча состоялась еще до того, как Путин стал президентом России. Обстоятельства этой встречи белорусскому лидеру напомнил сам Путин. Как рассказывает Лукашенко, когда российский президент указал ему на давность их знакомства, он спросил у Путина: «А где мы познакомились?».

Тогда российский лидер напомнил Лукашенко о его давнем визите в Санкт-Петербург и спросил, помнит ли он, кто его тогда встречал. «Я говорю: ну тогда помню!» — со смехом признался Лукашенко.

С 1990-го по 1996 год Владимир Путин работал в Санкт-Петербурге в команде занимавшего пост мэра города Анатолия Собчака. Александр Лукашенко стал президентом Белоруссии в 1994 году. Судя по всему, их первая встреча произошла в середине 1990-х.