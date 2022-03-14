Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил КНР рассмотреть дополнительные пути сотрудничества с учетом ситуации в регионе и санкций, сообщает «БелТА».

«Я не настаиваю на том, чтобы в связи с теми санкциями, которые введены против России и Беларуси, Китай нес какую-то ответственность и что-то терял. В этой ситуации нам надо выстроить и найти ту модель взаимоотношений и сотрудничества, которая бы соответствовала интересам двух стран», — заявил белорусский лидер на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Беларуси Се Сяоюном.

Лукашенко подчеркнул, что развитие отношений с КНР является важнейшим приоритетом во внешней политике и экономике республики.