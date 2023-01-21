Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить республику. Об этом говорится в поздравлении с праздником весны, опубликованном на сайте президента.

Лукашенко подчеркнул, что несмотря на все сложности ушедшего года, страны смогли добиться успехов в белорусско-китайских отношениях. Он добавил, что и далее готов работать над развитием отношений между двумя странами.

«Приглашаю Ваше Превосходительство посетить Республику Беларусь, где Вас знают и ценят как настоящего друга и где Вам будет оказан самый теплый и радушный прием», — добавил Лукашенко. (Белта)