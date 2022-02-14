Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским главой государства Владимиром Путиным, сообщает «БелТа».

Об этом он рассказал в ходе переговоров с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом.

По словам Лукашенко, встреча с Путиным пройдет «в ближайшее время».

12 февраля президенты провели телефонные переговоры. Стороны обсудили ответ США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, а также вопросы дальнейшего развития сотрудничества между странами.

Последний раз Путин и Лукашенко встречались 29 декабря прошлого года. Были подняты темы союзного государства, совместных военных учений, а также подведены итоги саммита лидеров СНГ.