«В Украину доставлено более 300 единиц бронетехники, которую Лондон ранее обещал передать Киеву».

Как сообщает УНИАН, об этом говорится в письменном ответе заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи на парламентский запрос.

Отметим, что общая сумма военной помощи, оказанной Лондоном Киеву после вторжения РФ в Украину, достигает 4,6 млрд фунтов стерлингов (5,8 млрд долларов по нынешнему курсу). По этому показателю Великобритания занимает второе место среди всех союзников Украины (после США). Среди военной техники, переданной Лондоном Вооруженным силам Украины: ракеты воздушного базирования «Storm Shadow» дальностью 250-300 км, реактивные системы залпового огня М270 и высокоточные управляемые ракеты «Brimstone», а также 14 танков «Challenger 2».