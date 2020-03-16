Ливан с 18 марта закрывает аэропорт, сухопутные и морские границы

Правительство Ливана объявило о закрытии Бейрутского международного аэропорта, сухопутных и морских границ с 18 по 29 марта из-за угрозы эпидемии в стране заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом сообщила в воскресенье министр информации Маналь Абдель Самад.+

«Мы принимаем это решение, исходя из чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, которая требует мобилизации всех усилий на борьбу с опасной инфекцией», — заявила министр на пресс-конференции во дворце Баабда, которую транслировал канал Tele Liban.

По ее словам, в соответствии с правительственным планом, предусматривающим меры чрезвычайного характера, по всей стране объявлен 15-дневный карантин. «Будут закрыты государственные учреждения, учебные и дошкольные заведения, частные предприятия, за исключением тех, которые обеспечивают продовольственную безопасность, — сказала Абдель Самад. — Гражданам предписано оставаться дома и выходить только при необходимости». В чрезвычайном режиме будут работать госпитали, силовые структуры и жизненно важные объекты.(ТАСС)