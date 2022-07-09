Беспилотник Bayraktar, на который собрали деньги литовцы, прибыл в Украину.

Как сообщает «Европейская правда», об этом сообщил заместитель главы Офиса президента, дипломатический советник президента Украины Андрей Сибига.

«Литовский Bayraktar «Vanagas» уже в Украине! Это незаурядное проявление дружбы и в очередной раз доказывающего единства — не только Украина борется с агрессором. Благодарен лично Халуку Байрактару и Андрюсу Тапинасу за непоколебимую поддержку на пути к победе! Слава Украине!», — написал Сибига в Twitter.